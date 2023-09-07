Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский в устье реки Днепр.

По данным ведомства, десант состоял из трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), входящих в состав 126-й бригады территориальной обороны ВСУ. Все три группы ДРГ были уничтожены.

5 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла своих же военных на островах после того, как они попытались покинуть свои позиции из-за нехватки еды и боеприпасов.

4 сентября сообщалось, что морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных катера с десантом ВСУ у мыса Тарханкут на западе Крыма.

До этого сообщалось, что голодные военные ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.