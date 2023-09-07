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Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК в Запорожской области

Минобороны: военные РФ уничтожили украинский ЗРК С-300ПС в Запорожской области

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Reuters

Российские войска за сутки ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, а также два полевых склада боеприпасов противника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, пусковая установка была ликвидирована в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области. А в районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка ДНР были уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В Минобороны также указали, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины на данный момент не обладают техникой, которая была бы неуязвима для российского оружия.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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