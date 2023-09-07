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Российские войска остановили диверсантов ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили об остановке двух диверсионных групп ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ на Южнодонецком направлении при поддержке боевых самолетов и артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженным силам Украины в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Новомайорское ДНР российское военные отразили атаку ВСУ, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 180-ти военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б».

6 сентября стало известно, что передовые подразделения российской группировки «Восток» успешно пресекли попытку разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы на Южнодонецком направлении, южнее Урожайного (ДНР).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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