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В Минобороны сообщили об отражении атаки механизированной бригады ВСУ в ЛНР

МО России: на Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовых групп ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать позиции российских войск на Красно-Лиманском направлении. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ намеревались оттеснить российские отряды от населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР). Однако подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили атаку, вынудив украинских солдат отступить.

«Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнили в министерстве.

Утром 7 сентября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об успешном продвижении российских подразделений на Купянском направлении. В частности, за минувшие сутки бойцам Вооруженных сил РФ удалось взять под свой контроль несколько опорных пунктов в районе луганского поселка Свердловка.

Кроме того, российские солдаты улучшили свои позиции вблизи населенного пункта Новоселовское. После форсирования реки Жеребец военнослужащие продолжили планомерно продвигаться в Оскольскому водохранилищу, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о переносе линии фронта ближе к Купянску.

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