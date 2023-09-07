Подразделениями «Западной» группировки войск ВС РФ уничтожили три американских системы М777, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки на данном направлении было отражено четыре атаки украинских войск. Огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) было нанесено под Кисловкой в Харьковской области.

«Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, а также минометный расчет и артиллерию.

Артиллерийские установки западного производства были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.

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