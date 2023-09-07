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В Минобороны сообщили об уничтожении британской гаубицы FH-70 в Запорожье

МО РФ: отражены 14 атак ВСУ в пунктах Работино и Вербовое Запорожской области

Министерство обороны России сообщает, что на Запорожском направлении российские войска при поддержке боевых самолетов и артиллерии в течение суток отразили 14 атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих.

Кроме того, украинские войска лишились двух танков, четырех боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки М109 «Paladin» и артиллерийской системы М777 американского производства, самоходной артустановки «Гвоздика», гаубиц FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30, станции радиоэлектронной борьбы по обнаружению беспилотников и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

6 сентября Минобороны РФ сообщало, что тактическое положение российских войск на Запорожском направлении не изменилось, противник в течение суток потерял до 40 военнослужащих.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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