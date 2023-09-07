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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили польскую САУ Krab на Донецком направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военнослужащие на Донецком направлении отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив при этом самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab.

«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Химика в Донецкой народной республике», — сказал представитель российского военного ведомства.

В результате этого, по словам Конашенкова, украинская армия потеряла 320 солдат.

«Противник потерял танк, две БМП, 12 автомобилей, САУ: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20», — отметил он.

До этого в Министерстве обороны заявляли, что российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, а также минометный расчет и артиллерию.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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