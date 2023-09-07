Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский не может защитить Одессу

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы от российских ударов. Об этом он рассказал на своем Yotube-канале.

Бывший советник Кучмы отметил, что действующий президент Украины не может ничего сделать для защиты одесской инфраструктуры, разрушение которой будет иметь серьезные последствия для Украины.

«Не отбились в Одессе. ... Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады», — поделился Соскин.

Он добавил, что Зеленский — «никакой не президент».

До этого Соскин спрогнозировал, что в стране может разгореться мятеж против действующего президента Владимира Зеленского.

Соскин считает, что протесты будут спровоцированы тем, что ситуация ухудшается с каждым днем. Согласно оценке бывшего советника Кучмы, сейчас в приоритетах Зеленского стоит установка своей диктатуры.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.