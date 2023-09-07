Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский не может защитить Одессу

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы

close
100%
Водник/Wikimedia

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы от российских ударов. Об этом он рассказал на своем Yotube-канале.

Бывший советник Кучмы отметил, что действующий президент Украины не может ничего сделать для защиты одесской инфраструктуры, разрушение которой будет иметь серьезные последствия для Украины.

«Не отбились в Одессе. ... Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады», — поделился Соскин.

Он добавил, что Зеленский — «никакой не президент».

До этого Соскин спрогнозировал, что в стране может разгореться мятеж против действующего президента Владимира Зеленского.

Соскин считает, что протесты будут спровоцированы тем, что ситуация ухудшается с каждым днем. Согласно оценке бывшего советника Кучмы, сейчас в приоритетах Зеленского стоит установка своей диктатуры.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях