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Зеленский представил нового министра обороны Украины

Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова

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Thomas Imo/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Представил нового министра обороны Рустема Умерова. И задачи, стоящие перед ним сейчас», — сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что украинский воин является ключевым приоритетом силы обороны и, если для его блага требуются изменения в деятельности сил обороны, такие изменения должны быть внедрены мгновенно. По словам президента, это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию военнослужащих, до их обеспечения.

Главное, отметил президент Украины, — это доверие к принимаемым решениям, к проводимым закупкам, к коммуникации между подразделениями и другими звеньями системы обороны Украины.

«Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это», — подытожил Зеленский.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Верховная рада 5 сентября поддержала отставку Резникова с поста главы Министерства обороны Украины. На следующий день депутаты проголосовали за назначение Умерова на пост главы МО Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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