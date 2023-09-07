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В Армении заявили о скоплении военных сил Азербайджана на границе

Пашинян: Азербайджан накапливает военные силы на границе с Арменией и в Карабахе

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.

«Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», — сказал политик.

Он также добавил, что антиармянские высказывания в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах стали более интенсивными.

До этого премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что Ереван «готов и желает» подписать мирный договор с Азербайджаном.

Министр иностранных дел Азербаджана говорил о том, что единственным путем для армян, проживающих в Карабахе, является обсуждение их будущего в составе Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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