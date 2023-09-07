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В США заявили об уязвимости НАТО

AT: Россия показала уязвимость НАТО в вооруженном конфликте на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times выразил мнение, что военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость НАТО.

По мнению Браена, хотя причины начала боевых действий и различаются, они все равно становится полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Он отметил, что конфликт на Украине в этом плане ничем не отличается и даже в некотором смысле является образчиком изменений в современной войне.

«К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости», — указал Научный сотрудник Центра политики безопасности.

До этого журнал The Atlantic писал о том, что Североатлантический альянс может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине. Как отмечалось в материале издания, НАТО может прекратить свое существование из-за нарастающей пропасти между интересами большей частью стран Европы в области безопасности и интересами Республиканской партии США.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также высказывал мнение, что НАТО как организации угрожает не военный конфликт на Украине сам по себе, а попытки включения Киева в состав альянса.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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