Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, а также минометный расчет и артиллерию. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, артиллерийские установки западного производства были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.

Отмечается, что артиллеристы работают вместе с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет вести корректировку огня в реальном времени и использовать минимальное количество снарядов.

«Основная задача расчета — вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенным целям», — поделился командир орудия российских артиллеристов с позывным «Рыба».

До этого в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов. Об этом рассказал начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Сергей Зыбинский.

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