Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности наступления ВС РФ на Купянском направлении

Марочко сообщил об успешном продвижении ВС России на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают оттеснять украинские подразделения на Купянском направлении, продвигаясь к населенным пунктам Свердловка и Сеньково. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, за минувшие сутки российским солдатам удалось взять под свой контроль несколько опорных пунктов в районе поселка Свердловка. Более того, подразделения ВС РФ улучшили свои позиции вблизи села Новоселовское и продвинулись в сторону Сеньково.

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — уточнил Марочко.

6 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о приближении линии фронта к Купянску. В настоящее время она расположена всего в семи километрах от города, подчеркнул он.

В тот же день Андрей Марочко рассказал о переброске украинских войск в районы населенных пунктов Берестовое, Песчаное и Стельмазовка в Харьковской области. Отставной полковник пояснил, что таким образом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается не допустить прорыва своей линии обороны.

Ранее в МИД Украины ответили на критику медленных темпов контрнаступления.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях