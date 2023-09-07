Стали известны подробности наступления ВС РФ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают оттеснять украинские подразделения на Купянском направлении, продвигаясь к населенным пунктам Свердловка и Сеньково. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, за минувшие сутки российским солдатам удалось взять под свой контроль несколько опорных пунктов в районе поселка Свердловка. Более того, подразделения ВС РФ улучшили свои позиции вблизи села Новоселовское и продвинулись в сторону Сеньково.

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — уточнил Марочко.

6 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о приближении линии фронта к Купянску. В настоящее время она расположена всего в семи километрах от города, подчеркнул он.

В тот же день Андрей Марочко рассказал о переброске украинских войск в районы населенных пунктов Берестовое, Песчаное и Стельмазовка в Харьковской области. Отставной полковник пояснил, что таким образом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается не допустить прорыва своей линии обороны.

Ранее в МИД Украины ответили на критику медленных темпов контрнаступления.