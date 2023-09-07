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В Минобороны РФ рассказали о попытке ВСУ атаковать объекты в РФ с помощью БПЛА

МО РФ: ночью была пресечена попытка атаки БПЛА со стороны ВСУ по объектам в РФ

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.

«7 сентября около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить ... атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны пресекла атаку Вооруженных сил Украины, сбив над Брянском беспилотный летательный аппарат.

По его словам, в результате осколками было частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь, а также несколько автомобилей.

Пострадавших в результате атаки нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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