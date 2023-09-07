В Брянской области силы ПВО сбили еще один беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Брянску российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации на подлете к городу Брянску», — написал он.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. По его словам, оперативные службы уже работают на месте.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что система ПВО Минобороны России пресекла атаку Вооруженных сил Украины, сбив над Брянском беспилотный летательный аппарат.

Утром 7 сентября губернатор Брянской области заявлял, что ПВО сбила украинский беспилотник в регионе.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА по объектам на территории Ростовской и Московской областей. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотник. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.