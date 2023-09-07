Над Брянском сбили беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив над Брянском беспилотный летательный аппарат.

«В результате падения обломков частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Утром 7 сентября Александр Богомаз сообщал, что ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА по объектам на территории Ростовской и Московской областей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотник. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.