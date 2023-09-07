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Российский военный сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

РИА Новости: скопление сил ВСУ зафиксировали в Часовом Яру и Богдановке

Скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины зафиксировано в подконтрольных Киеву городе Часов Яр и селе Богдановка под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом заявил РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

«Сейчас мы с вами находимся (с БПЛА. — «Газета.Ru») над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — «Газета.Ru»), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — сказал военный на видео, которое опубликовало агентство.

По словам российского военного, из этих населенных пунктов подвозят боеприпасы на позиции ВСУ у линии соприкосновения. Он отметил, что подвоз боекомплектов осуществляется на небольших автомобилях, чтобы по ним было сложнее попасть из артиллерии.

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