Брянский губернатор сообщил, что в регионе сбили беспилотник ВСУ

Противовоздушная оборона сбила беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», — написал губернатор.

Богомаз рассказал, что украинский беспилотник был уничтожен над Брянским районом силами Министерства обороны РФ.

Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ночью системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА по объектам на территории Ростовской и Московской областях. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотник. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.