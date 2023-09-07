Авиация российской группировки «Юг» нанесла удары по противнику на пяти направлениях

Российской штурмовой и армейской авиацией группировки «Юг» на пяти направлениях ,были нанесены удары по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Авиаудары были нанесены на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

Офицер добавил, что ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ в районах Нового и Южного.

Артиллерией группировки были уничтожены полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, долговременная огневая точка, пункты управления беспилотниками, позиция гранатометного расчета, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-мм буксируемая гаубица калибра «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка калибра 2С1 «Гвоздика», 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также три 120-миллиметровых и один 82-мм миномет.

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