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В Минобороны рассказали об ударах по ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские войска на Купянском направлении уничтожили более двух взводов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), два пикапа и один разведывательный беспилотник. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Сергей Зыбинский.

Как рассказал Зыбинский, вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое».

Кроме того, по пункту временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное был нанесен удар с истребителя-бомбардировщика Су-34, заявил начальник пресс-центра группировки.

В ходе контрбатарейной борьбы, добавил он, российской артиллерией были уничтожены 155-миллиметровая САУ «Краб» и минометный расчет в районах Новоегорьевки и Ревучего.

6 сентября в Минобороны РФ заявили, что на данный момент изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении нет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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