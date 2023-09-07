В Минобороны рассказали об ударах по ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на Купянском направлении уничтожили более двух взводов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), два пикапа и один разведывательный беспилотник. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Сергей Зыбинский.

Как рассказал Зыбинский, вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое».

Кроме того, по пункту временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное был нанесен удар с истребителя-бомбардировщика Су-34, заявил начальник пресс-центра группировки.

В ходе контрбатарейной борьбы, добавил он, российской артиллерией были уничтожены 155-миллиметровая САУ «Краб» и минометный расчет в районах Новоегорьевки и Ревучего.

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