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Дрон над Орловской областью впервые с начала СВО сбили при помощи вертолета

Mash: в Орловской области вертолет впервые с начала СВО сбил украинский дрон

Российский вертолет Ми-28Н уничтожил один из трех украинских беспилотников, 30 августа атаковавших Орловскую область. Подобный маневр был выполнен впервые с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал Mash.

В материале указано, что «Ночной охотник» отправился на перехват дрона сразу после появления информации об атаке. Специалисты просчитали траекторию БПЛА, после чего за ним выслали вертолет.

«Обнаружили цель с помощью надвутолочного радара, навелись — тепловизором. Далее огонь из 30-миллиметровой пушки и успешное устранение — именно этот момент и попал на видео очевидца», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 августа в Орловской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатор региона Андрея Клычкова, российские средства защиты уничтожили два украинских беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнул он.

Днем в Орловской области сбили еще один украинский дрон. Обломки летательного аппарата упали на территории Корсаковского района, однако ни о каких повреждениях не сообщалось.

Ранее стала известна предельная дальность полета украинских БПЛА.

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Операция на Украине
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