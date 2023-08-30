Названа дата возобновления работы аэропорта в Пскове после атаки ВСУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ремонт поврежденного в результате атаки ВСУ аэропорта продолжается, есть вероятность, что он снова заработает 31 августа. Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Ведерникова, взлетно-посадочная полоса «осталась в нормативном состоянии», а последствия атаки украинских БПЛА устранены.

До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Пскова принимает меры для возобновления полетов.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.