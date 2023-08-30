Минобороны Эстонии призвали Евросоюз увеличить поддержку Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Толедо призвал коллег увеличить расходы на оборону и поддержку Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского военного ведомства.

По его словам, медленные темпы роста европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют развитию оборонного потенциала государств ЕС и поддержке Украины.

«Валовой внутренний продукт Европейского союза составляет около €16 трлн в в год, но, например, из Европейского фонда мира на поддержку Украины мы выделили всего €4,6 млрд, или 0,03% от ВВП Европы», — сказал Певкур, отметив, что это говорит о потенциале поддержки Украины «до победного конца».

Он добавил, что договоренность, достигнутая в Евросоюзе весной, направить на Украину 1 млн артиллерийских снарядов к марту 2024 года реализуется слишком медленно.

До этого сообщалось, что в странах Европейского союза возникли споры из-за предоставления финансовой помощи Украине в рамках обсуждения национальных бюджетов.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США столкнулись с проблемами при выработке гарантий безопасности Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.