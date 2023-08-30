Третий за день беспилотник сбили в Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) днем 30 августа сбили третий за день украинский беспилотник в Орловской области, утром было уничтожено два дрона. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», — написал чиновник.

Он заверил, что никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет.

В настоящее время место падения дрона оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Клычков добавил, что ситуация находится под контролем.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье был сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.