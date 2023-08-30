ВС РФ отразили пять атак украинских войск

Российские военные смогли отразить пять атак Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные уничтожили порядка 380 военнослужащих ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б» и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные за прошлую ночь отбили три крупные волны атак в Запорожской области на Ореховском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и технике. В частности, ВС РФ поразили танк Leopard, гаубицу М777, а также три ББМ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.