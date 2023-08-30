Украина может модифицировать «Нептун» для ударов по Москве

Украина может модифицировать дозвуковые крылатые ракеты «Нептун», чтобы использовать их для нанесения ударов по Москве и другим целям в России. Об этом написало американское издание The Drive, ссылаясь на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Источник напомнил, что из-за имеющихся ограничений для ударов по целям внутри России украинская сторона не может использовать западное оружие. Авторы статьи написали, что Вооруженные силы Украины уже запускают противокорабельные ракеты «Нептун» с наземных установок.

Украинский чиновник, отметил, что в настоящее время дальность «Нептуна», который запускается с наземной установки и оснащен 350-килограммовой боевой частью, составляет 400 километров. Он добавил, что Украина произвела всего пару десятков «Нептунов» и российские системы противовоздушной обороны способны сбивать эти ракеты.

Чиновник отметил, что если будет уменьшена масса боевой части и увеличен объем ее топлива, то ракета сможет наносить удары по Москве.

До этого военный эксперт указал на «преувеличенные» характеристики ракеты «Нептун».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.