Четыре катера с десантом ВСУ попытались высадиться в Крыму

Четыре катера с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 29 августа безуспешно попытались высадиться в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным портала, вражеские катера засекли в 100 километрах от Крыма, спустя 45 минут расстояние сократилось до 70 километров. Удар по лодкам нанес российский истребитель, вылетевший с военного аэродрома на полуострове.

Как сообщает Baza, после этого уцелевшие украинские катера развернулись и уплыли в сторону острова Змеиный.

В этот же день Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российский истребитель восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем.

Кроме того, в ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. В Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.