Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре катера с десантом ВСУ попытались высадиться в Крыму

Baza: самолет ВКС РФ помешал четырем катерам с десантом ВСУ высадиться в Крыму

close
100%
Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Четыре катера с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 29 августа безуспешно попытались высадиться в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным портала, вражеские катера засекли в 100 километрах от Крыма, спустя 45 минут расстояние сократилось до 70 километров. Удар по лодкам нанес российский истребитель, вылетевший с военного аэродрома на полуострове.

Как сообщает Baza, после этого уцелевшие украинские катера развернулись и уплыли в сторону острова Змеиный.

В этот же день Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российский истребитель восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем.

Кроме того, в ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. В Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях