Названа предельная дальность полета украинских дронов

Беспилотники Вооруженных сил Украины могут преодолевать до 600-700 километров в зависимости от особенностей модели. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дальность полета украинских беспилотников зависит от модели. Но максимум — это 600-700 километров, то есть долететь до Пскова с Украины ни один беспилотник не может. Однако я также не думаю, что запуск мог быть осуществлен с территории прибалтийских стран: при пересечении границы наши системы бы их засекли», — сказал он.

Матвийчук добавил, что дроны могли быть запущены с территории России. При этом он также предположил, что их запуск был произведен из разных точек и в разное время, что осложнило обнаружение этих объектов.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что атака Вооруженных сил Украины на объекты в российских регионах минувшей ночью подтверждает террористическую сущность украинских властей.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.