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ВС РФ отразили три волны украинских атак на Запорожском направлении

Рогов: ВС России отразили три волны атак ВСУ на Запорожском направлении за ночь

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные за прошлую ночь отбили три крупных волны атак в Запорожской области на Ореховском направлении. Об этом он сообщил РИА Новости.

«На Ореховском направлении минувшей ночью противником предприняты три разноплановые крупные волны атак, но все они были отбиты. Противник не смог продвинуться и прорвать нашу линию обороны. Ситуация находится под контролем российских военных», — отметил Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и технике. В частности, ВС РФ поразили танк Leopard, гаубицу М777, а также три ББМ.

Накануне Рогов заявил, что российские военные смогли отбросить бойцов Вооруженных сил Украины от села Вербовое в Запорожской области. По его словам, сейчас продолжаются боевые столкновения военных РФ с военнослужащими ВСУ, при этом российские солдаты стабильно удерживают позиции. Боевые действия на Ореховском направлении также продолжаются за село Работино, добавил Рогов.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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