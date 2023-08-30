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Бывший украинский генерал считает, что F-16 не внесут решающий вклад в ход конфликта

Экс-генерал ВСУ Кривонос: F-16 не внесут решающий вклад в ситуацию на фронте

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Рада» высказал мнение, что истребители F-16, которые Киев просит передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), не смогут решительным образом изменить ход боевых действий.

«F-16 улучшат наши возможности, но не внесут решающий вклад», — сказал он.

Кривонос пояснил, что решающим фактором в ведении боевых действий является пехота, и авиация работает на результат пехоты.

Кроме этого, он назвал главной задачей для ВСУ обеспечение защиты аэродромов, где возможно будут размещены F-16. В противном случае, по его словам, все самолеты будут уничтожены.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого телеканал CNN сообщал, что F-16 станут заманчивыми целями для российских ЗРК и крылатых ракет. Также в США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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