Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ с экипажем в районе Черного моря

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российский боевой истребитель уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины с экипажем в районе Черного моря.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram.

Также 22 августа Минобороны РФ сообщало, что самолет Воздушно-космических сил России уничтожил военный катер с десантной группой Вооруженных сил Украины.

Быстроходное военное плавсредство Willard Sea Force американского производства ликвидировали восточнее острова Змеиный, который территориально относится к Одесской области.

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