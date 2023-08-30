ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны войск РФ и взять Работино

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления западных СМИ о том, что Вооруженные силы Украины якобы прорвали первую линию обороны российских войск и взяли под контроль село Работино.

«Они говорят о том, что первая линия взломана и так далее – не взломана первая линия. И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, украинские войска подошли только к первой линии и не смогли взять Работино, российские войска закрепились достаточно плотно на юге населенного пункта.

28 августа Министерство обороны России сообщало, что российские военные отразили семь атак ВС Украины в районах Работино и Вербовое.

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