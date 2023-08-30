Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны войск РФ и взять Работино

Балицкий опроверг слухи о прорыве ВСУ линии обороны ВС РФ в Запорожской области

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления западных СМИ о том, что Вооруженные силы Украины якобы прорвали первую линию обороны российских войск и взяли под контроль село Работино.

«Они говорят о том, что первая линия взломана и так далее – не взломана первая линия. И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, украинские войска подошли только к первой линии и не смогли взять Работино, российские войска закрепились достаточно плотно на юге населенного пункта.

28 августа Министерство обороны России сообщало, что российские военные отразили семь атак ВС Украины в районах Работино и Вербовое.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях