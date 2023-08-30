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Германия до конца года планирует обучить 10 тыс. украинских военных

Минобороны Германии заявило о планах обучить 10 тысяч солдат ВСУ к концу года

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Global Look Press

Германия к концу 2023 года планирует обучить 10 тыс. украинских военнослужащих на своей территории. С таким заявлением выступила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер, которую цитирует ТАСС.

«К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы <…> укрепить способность Украины к сопротивлению», — подчеркнула Мёллер.

По ее словам, Германия намерена продолжать оказывать поддержку Киеву.

Накануне The Guardian написала, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны. Украинские солдаты на Купянском направлении пожаловались, что им отправили БТР M113 вместо боевых машин пехоты (БМП). Военные пояснили, что в Германии их обучали использовать технику Bradley.

В конце августа в ФРГ значительно выросла популярность выступающей против предоставления помощи Киеву депутата бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт. Политик заняла третье место в рейтинге по стране.

Ранее на Западе рассказали о трудностях при обучении украинских военных.

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