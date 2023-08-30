Агент ЦРУ оценил вероятность возращения Крыма Украине при содействии НАТО

Вооруженные силы Украины не смогут вернуть Крым даже в случае прямого вступления стран НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его (Крым — «Газета.Ru») не захватили», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Крым представляет из себя важный объект для России, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные.

Эксперт также обратил внимание на то, что мощные российские системы противовоздушной обороны не позволяют Вооруженным силам Украины наносить по полуострову удары даже современным западным оружием, как, например, ракетами HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть Крым в состав Украины. Об этом в том числе говорится в его «формуле мира».

На этой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму. ВСУ намерены уничтожать «все российское».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.