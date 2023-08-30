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Российский военный рассказал о спасении четырех сослуживцев от атаки дрона

Боец с позывным Каспер рассказал, как спас сослуживцев от атаки БПЛА

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Shutterstock

Военнослужащий 1430-го полка с позывным Каспер в интервью RT рассказал о спасении четырех товарищей от атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По его словам, помимо дронов беспорядочно работала артиллерия противника, а затем подключились танки, гаубицы и пехота.

«Несколько дронов было сбито в воздухе. К нам прибежали еще два бойца. <...> Просто некуда уже было деваться — мы там все забились, утрамбовались, и уже со спины как бы я видел, что он вышел, этот дрон-камикадзе. Он резко развернулся и прям штопором пошел на нас», — рассказал военный.

По его словам, спастись помог напашник, который он снял со своего бронежилета и закрыл проем в окопе как щитом.

До этого боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сообщил, что Киев отправил кассетные боеприпасы на Купянский участок в Харьковской области.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Общественной службой новостей» объяснил, почему часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.

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