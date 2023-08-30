Стало известно, почему Зеленский так торопится заполучить F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой США и ЕС в поставке истребителей F-16 до проведения выборов в западных странах. Об этом пишет американская газета The New York Times.

»Украина в спешке требует истребители, так как понимает, что политическое время на исходе», — уточнили в статье.

Издание делает вывод, что Зеленский стремится получить как можно больше военных самолетов до выборов в странах Запада. Новые политические лидеры, придя к власти, могут отказать в помощи Украине, обещанной предшественниками.

В качестве примера газета приводит Нидерланды. Европейцы собираются передать Украине 42 истребителя F-16, но парламентские выборы в стране назначены на ноябрь. Авторы материала подчеркнули, что предвыборная кампания в США вызывает у Киева еще большие опасения, так как республиканцы все чаще заявляют о необходимости прекратить транши Украине.

Накануне в США предупредили, что российские крылатые ракеты угрожают F-16.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.