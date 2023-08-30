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В ОПК анонсировали оснащение Су-57 ракетами для высокоскоростных воздушных целей

ТАСС: Су-57 оснастят ракетами, способными поражать цели на дальности до 300 км

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине оснастят новыми авиационными ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сегодня истребитель работает на дальности 120 км, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей», — отметил источник, уточнив, что истребитель сможет тогда поражать цели на дальности до 300 км.

В ОПК напомнили, что самолет эффективно поражает цели, имея важную отличительная особенность — малую заметность.

В середине августа в США заявили о появлении в зоне СВО СУ-57 в паре с с боевыми дронами С-70 «Охотник». БПЛА обладают высокими показателями малозаметности. На боевых заданиях две боевые машины смогут значительно увеличить боеспособность пилотируемых авиагрупп.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала Су-57 в виде механизированного монстра.

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Операция на Украине
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