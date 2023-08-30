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Марочко сообщил о переброске украинских радикалов на Сватовско-Кременской участок

Марочко: командование ВСУ перебрасывает резервы на Сватовско-Кременской участок

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Evgeniy Maloletka/AP

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование перекинуло «мотивированных боевиков-радикалов» на Сватовский и Кременской участок фронта в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в настоящее время резервные подразделения распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва оборонительных рубежей.

Марочко отметил, что часть этих подразделений задействованы в штурмовых операциях. В частности, речь идет о 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Накануне Марочко сообщал, что украинская колонна из-за несогласованности действий оказалась под огнем собственной артиллерии на Купянском направлении.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении, в результате украинская армия потеряла около 30 бойцов и 10 единиц техники.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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