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Командующий ВСУ заявил о сложной обстановке на востоке страны

Генерал ВСУ Сырский: на трех направлениях на востоке Украины сложная обстановка

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Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование из-за трудной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на Артемовском, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Его слова приводит украинский военный медиацентр в Telegram.

«Обстановка на восточном фронте остается сложной», — сказал военный.

По словам Сырского, обстановка на указанных направлениях анализируется ежедневно.

28 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы России имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области.

В тот же день офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщал, что штурмовым подразделениям на Купянском направлении во время боевых действий удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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