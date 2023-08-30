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Российский военный рассказал о боеприпасах, которые поставляются ВСУ

РИА Новости: Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок

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Gabriel Jenko/Reuters

Киев отправил кассетные боеприпасы на Купянский участок в Харьковской области, заявил боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время чувствуется усиленное снабжение группировки противника боеприпасами, в частности на калибр 155 мм, им поставляют кассетные боеприпасы...» — уточнил собеседник агентства.

Утверждается, что украинские военные используют поставленное вооружение для атаки по позициям российских бойцов и пехоте.

Сослуживец бойца ЗВО добавил, что за последнюю неделю атаки со стороны украинских военных сил на этом участке стали интенсивнее.

До этого РИА Новости передавали, что ВСУ активно применяют кассетные снаряды под Угледаром. Утверждалось, что снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ

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