Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ предотвращена еще одна атака украинских беспилотных летательных аппаратов на регион.

«Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник.

По его словам, возгорание на месте сбитых дронов по состоянию на 8 утра ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Это вторая атака беспилотников на регион за день.

Около 7 утра Богомаз сообщал, что силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Советским районом Брянска.

Также Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 30 августа российскими военными была пресечена попытка террористической атаки беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.