Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предупредили, что российские крылатые ракеты угрожают F-16

CNN: F-16 станут заманчивыми целями для российских ЗРК и крылатых ракет

close
100%
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. Об этом сообщает CNN.

«Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot», — уточнили в публикации.

По мнению военных аналитиков, самолеты представляют собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, ракетами класса «земля-воздух» и другим оружием.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан пояснил в статье, что успехи российской армии в этом направлении не только ликвидируют последнюю надежду президента Украины Владимира Зеленского на успех контрнаступления, но и станут причиной разочарований в обществе из-за слишком быстрой потери военной техники.

В материале напомнили, что российская ПВО уже сбивала в Сирии израильский истребитель F-16. По мнению авторов статьи, украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом, сейчас столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны ВС России.

В США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях