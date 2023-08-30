В США предупредили, что российские крылатые ракеты угрожают F-16

Истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. Об этом сообщает CNN.

«Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot», — уточнили в публикации.

По мнению военных аналитиков, самолеты представляют собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, ракетами класса «земля-воздух» и другим оружием.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан пояснил в статье, что успехи российской армии в этом направлении не только ликвидируют последнюю надежду президента Украины Владимира Зеленского на успех контрнаступления, но и станут причиной разочарований в обществе из-за слишком быстрой потери военной техники.

В материале напомнили, что российская ПВО уже сбивала в Сирии израильский истребитель F-16. По мнению авторов статьи, украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом, сейчас столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны ВС России.

В США предрекли трудности с использованием F-16 на Украине.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.