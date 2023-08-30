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Богомаз: в результате падения обломков БПЛА в Брянске повреждено административное здание

Богомаз: в Брянске административное здание загорелось после падения дрона

В своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что атака украинских военных была успешно предотвращена силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

В результате происшествия над Советским районом Брянска был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия пострадавших нет.

По словам главы региона, падение беспилотника привело к частичным повреждениям крыши и остекления административного здания, а также возгоранию.

В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

В первой половины ночи в Брянске также был сбит беспилотный летательный аппарат.

В текущий момент пожарные ликвидируют последствия возгорания самолетов Ил-76 в аэропорту Пскова. В заявлении ведомства говорится, что 29 августа в 23.28 мск поступило сообщение о возгорании находившихся в аэропорту Пскова военно-транспортных самолетов. В тушении пожара участвовали 65 человек, была использована 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что пожар в аэропорту Пскова, начавшийся после атаки беспилотников, в настоящее время локализован, угрозы его расширения нет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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