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На Тайване сообщили о приближении 32 летательных аппаратов НОАК к границе

МО Тайваня: у границ острова выявлены 32 воздушных судна и пять кораблей НОАК

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Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о приближении 32 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границам острова. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

По данным тайваньского министерства, 12 из обнаруженных воздушных средств — один БПЛА БЗК-005 RECCE, шесть истребителей J-10, четыре истребителя J-16 и один транспортный самолет Y-9 CC — пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.

«Вооруженные силы следят за ситуацией и поручили самолетам воздушного флота, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам отреагировать на эти шаги», — сообщили в Министерстве обороны Тайваня.

26 августа Минобороны Тайваня также сообщило о приближении к острову 32 летательных аппаратов КНР.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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