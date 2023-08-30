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Неудачи танков Leopard на Украине привели Rheinmetall к серьезным репутационным потерям

DWN: неудачи танков Leopard на Украине нанесли ущерб репутации Rheinmetall

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Wolfgang Rattay/Reuters

Из-за потерь на Украине и международной конкуренции концерн из ФРГ Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично лишился имевшегося у него статуса производителя «чудо-оружия». Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

На протяжении многих десятков лет Rheinmetall, говорится в статье, производит востребованную во всем мире высокотехнологичную продукцию. Многими на Западе отправка на Украину танков Leopard 2 преподносилась в качестве «переломного момента» военной кампании, однако в итоге эта техника не смогла положительно проявить себя на поле боя.

В дополнению к неудачам на Украине немецкий концерн столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны компаний из Южной Кореи. Азиатские производители не только изготовляют качественные вооружения, пишет издание, но и делают это быстро и в больших объемах.

Rheinmetall же не раз испытывал сложности с цепочками поставок, приводившим к задержкам поставок, в том числе и на Украину. Поэтому знаменитый концерн частично лишился своего статуса производителя «чудо-оружия».

Ранее в США заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боевых действиях лучше не применять полученные танки западного производства, так как российские войска из-за «географических особенностей местности» легко их обнаруживают.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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