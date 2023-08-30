На Украине сообщили о повторных взрывах в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в ночь на 30 августа недалеко от окраин Киева.
Также стало известно о взрывах, которые раздались в ночь на среду в Кировоградской и Одесской областях.
До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.