В США предупредили ВСУ об огромной ловушке на поле боя

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что военное командование США не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в ловушке.

«Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли. — «Газета.Ru») Милли не понимает», — заявил Риттер.

Он назвал это одной «огромной ловушкой» для украинцев.

Как считает эксперт, задача ВС РФ состоит в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Он полагает, что после этого российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в «огневой котел, который сотрет их с лица земли».

Аналитик также отметил, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не «победу» Киева, а реализацию оборонительной стратегии РФ. По его словам, американское командование этого не понимают.

Риттер добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть реализованы из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа обороны ВС РФ.

До этого сообщалось, что Вашингтон недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, но при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.