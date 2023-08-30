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Минобороны сообщило о ситуации на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет миномета «Сани» калибра 120 мм из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав группы украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом в Минобороны России сообщили ТАСС.

Согласно сообщению МО РФ, в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА «Суперкам» было вскрыто перемещение подразделений ВСУ, которые выполняли смену личного состава и усиление на опорном пункте.

После получения данных о цели российские военные оперативно прибыли на огневую позицию и внесли необходимые поправки для точного нанесения удара. Как указали в ведомстве, после подтверждения команды на открытие огня минометчики первым выстрелом разбили укрепления опорного пункта, а для поражения разрозненных групп ВСУ применили осколочные мины.

29 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ. Он уточнил, что в результате атак украинская армия потеряла два пикапа, три боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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