Расчет миномета «Сани» калибра 120 мм из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав группы украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом в Минобороны России сообщили ТАСС.

Согласно сообщению МО РФ, в ходе ведения воздушной разведки расчетом БПЛА «Суперкам» было вскрыто перемещение подразделений ВСУ, которые выполняли смену личного состава и усиление на опорном пункте.

После получения данных о цели российские военные оперативно прибыли на огневую позицию и внесли необходимые поправки для точного нанесения удара. Как указали в ведомстве, после подтверждения команды на открытие огня минометчики первым выстрелом разбили укрепления опорного пункта, а для поражения разрозненных групп ВСУ применили осколочные мины.

29 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ. Он уточнил, что в результате атак украинская армия потеряла два пикапа, три боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты.

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