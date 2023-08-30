Российские десантники сорвали атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР

Расчеты самоходных орудий «Нона-С» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России сорвали наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, артиллерийские подразделения самоходных орудий 2С9 «Нона-С» калибра 120 мм Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских военных, пытающихся прорвать оборону ВС РФ у села Клещеевка к югу от Артемовска.

«Экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с закрытых огневых позиций выполнили стрельбу по наступающим подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение», — сказано в сообщении.

В Минобороны также указали, что артудар сорвал попытку штурма позиций российских войск, а артиллеристы-десантники после отработки целей оперативно сменили свои позиции.

До этого ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Разведка выявила прибытие на станцию грузового эшелона, после чего координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования.

В результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.