В Одессе раздались взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Суспильне Одесса» («Общественное»).

Ранее стало известно, что взрывы произошли в ночь на 30 августа недалеко от окраин Киева.

До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.

12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.